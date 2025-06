A Carpaneto due carabinieri feriti mentre difendono un cittadino indiano da un’aggressione

Nella tranquilla sera di Carpaneto, due carabinieri sono rimasti vittime di un'aggressione mentre tentavano di difendere un cittadino indiano da un'agguerrita aggressione. La notizia, diffusa dal Nuovo Sindacato Carabinieri di Piacenza, evidenzia il coraggio e l’abnegazione di chi protegge la comunità , anche a costo di gravi ferite. Un episodio che sottolinea l'importanza del lavoro delle forze dell'ordine nel mantenere la sicurezza e l'ordine pubblico.

A Carpaneto due carabinieri feriti mentre difendono un cittadino indiano. A darne notizia il Nuovo sindacato carabinieri (Nsc) di Piacenza. Nella serata di domenica 8 giugno, due militari della stazione di Lugagnano «sono stati brutalmente aggrediti - scrive il sindacato - mentre intervenivano. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - «A Carpaneto due carabinieri feriti mentre difendono un cittadino indiano da un’aggressione»

