A caccia di risorse per investimenti pubblici e privati | Faenza svela il suo hub urbano

A Faenza, la ricerca di risorse per potenziare investimenti pubblici e privati raggiunge un nuovo traguardo: l'apertura dell'hub urbano, un progetto innovativo nato dalla legge regionale del 2023. Questa iniziativa mira a trasformare il centro storico, migliorando servizi e attrattività con azioni condivise e strategiche. Un'opportunità concreta per rilanciare la città , attirando investimenti e valorizzando il suo ricco patrimonio.

Attrarre investimenti per sviluppare il centro storico. Faenza svela il suo hub urbano, un progetto, nato sulla base della legge regionale del 2023, pensato per implementare servizi e aumentare l'attrattività dei luoghi, attraverso azioni mirate e condivise, finanziato per metà con fondi.