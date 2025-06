A Bergamo il nuovo hub logistico di Clerici | Vogliamo entrare nell’industria e compiere un salto di qualità

a rafforzare la presenza nel settore industriale e offrire soluzioni logistiche all’avanguardia. Con questo investimento strategico, Clerici mira a elevare gli standard di servizio, garantendo rapidità e efficienza nella distribuzione dei materiali, e consolidando il suo ruolo di leader nel mercato italiano. Un nuovo capitolo che promette di trasformare il panorama logistico bergamasco e aprire nuove opportunità di crescita.

Bergamo. Clerici, azienda bresciana di riferimento nel mercato italiano nella distribuzione di prodotti idrotermosanitari e arredobagno, punta sulla diversificazione del business con l'apertura di un nuovo polo logistico a Bergamo dedicato esclusivamente ai materiali per il settore industriale. Lo spazio, di circa 10mila metri quadrati tra aree al coperto ed esterne, aprirà tra via Borgo Palazzo e via Rovelli nei prossimi mesi e nasce per fornire un servizio altamente specializzato ai grandi impiantisti e alle aziende di svariati settori, tra cui chimico, tessile, siderurgico, alimentare. Un investimento rilevante sia in termini strutturali che di risorse: all'interno del nuovo hub lavorerà un team con competenze tecniche avanzate, provenienti direttamente dal mondo industriale.