A Barengo torna Paella sotto le stelle

Preparati a vivere una serata magica sotto le stelle a Barengo! Sabato 14 giugno, la piazza Travaglini si trasforma in un suggestivo palco per "Paella sotto le stelle": tra musica dal vivo, gustose prelibatezze e un’atmosfera unica. Dalle 18,30 aperitivo con DJ, alle 20 cena sotto il tendone con un menù speciale. Non perdere questa esperienza indimenticabile: ti aspettiamo per una notte di convivialità e divertimento!

Sabato 14 giugno a Barengo torna l'appuntamento con "Paella sotto le stelle": cena e musica dal vivo in piazza Travaglini. Dalle 18,30 aperitivo con Dj e dalle 20 cena sotto al tendone. Ad accompagnare la serata, Andrea Guzzi fino a notte fonda. Il menù (28 euro) prevede: antipasto, paella.

