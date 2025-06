A 94 anni in cella per reati fiscali Il figlio | Vicenda che sgomenta

Una vicenda che lascia senza fiato quella di Renato Cacciapuoti, 94 anni, arrestato e rinchiuso per reati fiscali. Un episodio che scuote le coscienze, mostrando come l’età avanzata non possa fermare il peso della giustizia. Cinque giorni in cella nel carcere di Sollicciano: un’esperienza indelebile, specialmente per un uomo fragile e claudicante. La sua storia ci invita a riflettere sui limiti e le responsabilità del sistema giudiziario.

di Pietro Mecarozzi Cinque giorni passati in un carcere come Sollicciano non si dimenticano. Soprattutto se si ha 94 anni. È la storia di Renato Cacciapuoti, editore e giornalista fiorentino ultranovantenne che giovedì scorso, davanti al figlio incredulo, è stato prelevato da casa sua da alcuni agenti di polizia e trasportato nel penitenziario della città . L’uomo – condannato per reati fiscali – è claudicante e cammina solo con l’ausilio di un treppiede, oltre ad avere altri acciacchi dovuti all’età tali da indurre i medici della casa circondariale a sconsigliare la detenzione nell’istituto. Ma nulla ha frenato il magistrato di Sorveglianza Claudio Caretto, che ha estrapolato una delle frasi della relazione sanitaria dove venivano definite tutto sommato "buone" le condizioni di salute dell’anziano, rigettato l’istanza dove si richiedevano i domiciliari (misura destinata per legge agli ultrasettantenni) e spedito l’uomo in una cella con altri cinque detenuti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - A 94 anni in cella per reati fiscali. Il figlio: "Vicenda che sgomenta"

In questa notizia si parla di: anni - reati - fiscali - figlio

Aggressioni, 6 rapine e 3 furti: una sfilza di reati ad appena 20 anni - Fermo, 13 maggio 2025 – A soli 20 anni, un giovane di origini marocchine ha accumulato un impressionante curriculum criminale: sei rapine, tre furti e numerose aggressioni, anche contro le forze dell’ordine.

Un nuovo magistrato di sorveglianza ha accolto l'istanza dell'ex imprenditore di 94 anni, finito in carcere a Firenze per una condanna definitiva per reati fiscali e bancarotta, per scontare la pena alla detenzione domiciliare e non in cella. L'uomo si trovava reclu Partecipa alla discussione

Assolto con formula piena perché i presunti reati di cui si sarebbe macchiato sono ormai prescritti da tempo. È quanto ha stabilito un giudice di Torino per un 81enne che era stato trascinato in tribunale con l'accusa di aver maltrattato per anni la moglie nel fratt Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sollicciano, a 94 anni in carcere. Il clamore e la svolta: ai domiciliari; La grazia a Hunter Biden rischia di creare un pericoloso precedente; Il presidente Biden grazia suo figlio Hunter per i reati fiscali e sulle armi.

Sollicciano, a 94 anni in carcere. Il clamore e la svolta: ai domiciliari - Il figlio: “Mio padre, incensurato, è stato detenuto in condizioni estreme.

Condannato per reati fiscali, finisce in cella a 94 anni - Un ex imprenditore si trova recluso da alcuni giorni nel carcere fiorentino di Sollicciano, nella cella del reparto clinico, per una condanna ...