A 17 anni si fa chiamare dux ed è il capo di un gruppo neofascista | il giudice gli vieta l'accesso a internet

Un giovane di 17 anni, conosciuto come Dux, si trova al centro di un’indagine delicata: è sospettato di aver promosso un gruppo social di estrema destra con l’obiettivo di diffondere odio e incitare alla violenza, anche attraverso la negazione della Shoah. La sua attività online ha attirato l’attenzione delle autorità, che hanno deciso di intervenire vietandogli l’accesso a Internet. Scopriamo cosa emergere dalle chat del gruppo e quali sono le implicazioni di questo caso inquietante.

Un 17enne è indagato per essere il presunto promotore di un gruppo social di estrema destra finalizzato alla propaganda e all’istigazione a delinquere per motivi di odio razziale, anche mediante l’apologia della Shoah. Ecco cosa c’è nelle chat del gruppo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

