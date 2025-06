A 17 anni cerca seguaci sui social per riorganizzare le camicie nere | Voglio ristabilire l' ordine nella nazione

Un giovane di soli 17 anni, sotto il nome di "Dvx", ha ideato un inquietante piano per riorganizzare le Camicie Nere e ripetere la marcia su Roma, eliminando gli attuali politici e assicurando il predominio del suo partito. La sua iniziativa, diffusa sui social, solleva preoccupazioni sulla crescita di estremismi tra i giovani e sull'importanza di vigilare contro ideologie radicali che minacciano la stabilitĂ democratica.

Un ragazzino di 17 anni aveva creato un gruppo su Telegram per riorganizzare le camicie nere per una seconda marcia su Roma, facendo fuori tutta la classe politica per fare spazio al suo partito. Lo spaventoso progetto dell'adolescente, che sul social media si presentava con il nome "Dvx", è. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - A 17 anni cerca seguaci sui social per riorganizzare le camicie nere: "Voglio ristabilire l'ordine nella nazione"

