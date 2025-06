9 giocatori da seguire agli europei under 21

sono un banco di prova fondamentale per scoprire le nuove stelle del calcio europeo. Questi giovani talenti, tra speranze e sogni, promettono di regalarci emozioni intense e di rivoluzionare il panorama calcistico dei prossimi anni. Ecco i 9 giocatori da seguire attentamente in questa edizione, pronti a lasciare il segno e a scrivere il futuro dello sport.

Stasera in Slovacchia prende il via la 25esima edizione degli Europei Under 21, con i padroni di casa che se la vedranno con la Spagna (auguri). L'Italia giocherà poco dopo, alle 21 contro la Romania, e sarà un balsamo poter avere questo surrogato di torneo estivo, in un momento in cui la Nazionale maggiore sembra provare gusto a prendere di mira i nostri sentimenti. Come sempre, però, i tornei giovanili, e in particolare gli Europei Under 21, sono anche un modo per tenere d'occhio dei giovani talenti, osservare la loro evoluzione, capire la fattibilità di un loro impiego duraturo in un campionato di primo livello. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com