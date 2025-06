4 milioni di italiani rinunciano alle prestazioni sanitarie per i lunghi tempi di attesa nel 2024

Nel 2024, ben 4 milioni di italiani, ovvero il 7% della popolazione, hanno rinunciato alle prestazioni sanitarie a causa dei lunghi tempi di attesa. Un dato allarmante che mette in luce le criticità del nostro sistema sanitario e l’urgenza di interventi concreti. La Fondazione Gimbe, con il suo analisi indipendente, mira a informare in modo costruttivo il dibattito pubblico e politico, affinché si possano ridurre le aspettative e migliorare la qualità dell’assistenza.

Sono 4 milioni gli italiani, il 7% della popolazione, che nel 2024 hanno rinunciato alle prestazioni sanitarie a causa dei lunghi tempi di attesa. E' il principale dato che emerge da un'analisi indipendente sullo status di attuazione della norma, condotta dalla Fondazione Gimbe, con l'obiettivo, spiega il suo presidente Nino Cartabelotta, "di informare in maniera costruttiva il dibattito pubblico e politico e di ridurre le aspettative irrealistiche dei cittadini, sempre più intrappolati nella rete delle liste di attesa. Tracciando un confine netto tra realtà e propaganda". La quota di popolazione che dichiara di aver rinunciato alle prestazioni sanitarie per le liste d'attesa troppo lunghe è passata dal 4,2% del 2022 (2,5 milioni di persone) al 4,5% del 2023 (2,7 milioni), fino a schizzare al 6,8% nel 2024 (4 milioni).

