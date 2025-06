3DS Polari3DS 1.22 | Un Fork Avanzato per il Tuo N3DS – Tutto Quello che Devi Sapere

Se possiedi un Nintendo 3DS e desideri potenziare le sue funzionalità, Polari3DS è il fork avanzato di Luma3DS che fa per te! Con patch innovative, miglioramenti nello streaming e moduli personalizzabili, questa versione offre un’esperienza più fluida e versatile, sia per i principianti che per gli utenti più esperti. Scopri come sfruttare al meglio tutte le sue caratteristiche e trasforma il tuo console in uno strumento ancora più potente e personalizzato!

Se sei alla ricerca di una versione personalizzata di Luma3DS con funzionalità extra, Polari3DS potrebbe essere la scelta giusta per te! Questo fork include patch avanzate, miglioramenti per lo streaming e tanto altro, rendendola ideale sia per principianti che per utenti esperti. Funzionalità Principali. Patch e Moduli Aggiuntivi. TWL Redirection to SD: Una patch per reindirizzare i dati della TWL Firm alla SD, riducendo l’uso della NAND. Scarica qui. Rosalina con Streaming: Un modulo sperimentale per trasmettere lo schermo del 3DS al PC via WiFi. Streaming Rosalina. Build Nightly: Vuoi provare le ultime novità? Nightly Builds. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - [3DS] Polari3DS 1.2.2 : Un Fork Avanzato per il Tuo (N)3DS – Tutto Quello che Devi Sapere