28 anni dopo Danny Boyle racconta il film a Roma | Oltre l' orrore Volevamo parlare di Brexit e Teletubbies

"Un sequel che si adatta ai tempi moderni, tra resistenza e famiglia". Il regista inglese fa tappa nella Capitale per presentare l'atteso sequel. Lo abbiamo incontrato. Al cinema dal 18 giugno. È uno dei sequel piĂš temuti dagli amanti dell'horror, ma allo stesso tempo è anche uno dei progetti sulla carta piĂš interessanti di quest'anno. Stiamo parlando di 28 anni dopo lungometraggio che riprende le fila del cult 28 giorni dopo e che punta ad una certa continuitĂ narrativa grazie ai suoi creatori: Danny Boyle alla regia e Alex Garland alla sceneggiatura. La presenza di Boyle a Roma per presentare il film è stata quindi un momento utile e imperdibile per comprendere non solo la genesi di questo progetto, ma anche tutti quei cambiamenti e anticipazioni che annunciati dal cineasta britannico, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it