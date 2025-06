28 anni dopo Danny Boyle a tutto campo | dalla Brexit alla BBC passando per la famiglia il Covid e i Teletubbies

Dopo 28 anni, Danny Boyle torna a sorprendere il pubblico con il suo inconfondibile stile, affrontando temi che spaziano dalla Brexit alla BBC, dalla famiglia al covid, fino ai Teletubbies. A Roma per presentare il tanto atteso sequel di ‚Äú28 giorni dopo‚ÄĚ, il regista inglese condivide le sue ispirazioni e le motivazioni dietro il nuovo progetto, offrendo uno sguardo appassionato e originale sulla societ√† contemporanea. Ecco cosa ha raccontato di questa sua ultima avventura cinematografica.

Il regista inglese √® a Roma per presentare il nuovo, atteso sequel di 28 giorni dopo. Ecco cosa ha raccontato di questo suo nuovo film, delle sue tematiche e delle sue ispirazioni. 🔗 Leggi su Comingsoon.it ¬© Comingsoon.it - 28 anni dopo, Danny Boyle a tutto campo: dalla Brexit alla BBC passando per la famiglia, il Covid e... i Teletubbies

In questa notizia si parla di: anni - danny - boyle - tutto

28 anni dopo, che ne è stato dei superstiti di Cillian Murphy e Naomie Harris? Danny Boyle: "Non posso dirlo" - Danny Boyle torna a far parlare di sé con "28 anni dopo", creando attesa intorno al destino dei leggendari sopravvissuti Jim e Selena, interpretati da Cillian Murphy e Naomie Harris.

Danny Boyle arriva in Italia! Tutto sull''incontro con il regista di 28 anni dopo https://bestmovie.it/news/danny-boyle-arriva-in-italia-tutto-sullincontro-con-il-regista-di-28-anni-dopo/932590/… Partecipa alla discussione

Nel mondo distrutto dal virus, il tempo ha generato nuove regole, nuove comunità, nuove mostruosità. Un viaggio oltre il ponte cambierà tutto. Anche la speranza. 28 Anni Dopo di Danny Boyle, dal 18 giugno nel tuo The Space Cinema https://bit.l Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

28 anni dopo, Danny Boyle a tutto campo: dalla Brexit alla BBC passando per la famiglia, il Covid e... i Teletubbies; Danny Boyle arriva in Italia! Tutto sull''incontro con il regista di 28 anni dopo; Con 28 anni dopo Danny Boyle fa le cose in grande.

Danny Boyle presenta a Roma il sequel di 28 giorni dopo: un film tra orrore e riflessioni sociali - Danny Boyle presenta a Roma il sequel "28 anni dopo", esplorando temi contemporanei come la rabbia e le relazioni familiari, attraverso il viaggio di Jamie e Spike in un mondo post-