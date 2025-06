24 ore le mans porsche n 6 perde il tempo in qualifica aston martin entra in hyperpole

La suspense si infittisce nelle qualifiche della 24 Ore di Le Mans 2025, quarto atto del FIA WEC. La Porsche ufficiale n. 6, guidata da Kevin Estre, viene esclusa dalla classifica per un problema tecnico, aprendo le porte a un’entusiasmante corsa tra le protagoniste. Nel frattempo, l’Aston Martin sorprende entrando in Hyperpole e cambiando radicalmente gli equilibri della gara. La sfida si fa sempre più avvincente, promettendo un'esito ricco di colpi di scena.

Cambia la classifica delle qualifiche della 24 Ore Le Mans 2025, quarto atto del FIA World Endurance Championship. La Porsche ufficiale n. 6, in azione oggi con Kevin Estre, è stata tolta dalla graduatoria dopo le verifiche tecniche per un peso minimo non conforme al regolamento. Il prototipo che ha vinto l'ultimo campionato del mondo piloti con Estre, Laurens Vanthoor ed André Lotterer si era collocata in quarta posizione alle spalle della Ferrari 499P n. 51 di Antonio Giovinazzi. Il cambio della graduatoria permette all'Aston Martin n. 009 di accedere alla battaglia per la pole che si terrà domani con due sessioni distinte a partire dalle 20.