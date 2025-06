24 Ore Le Mans Cadillac precede Ferrari nella FP1

La battaglia tra i giganti dell’endurance si infiamma a Le Mans 2025: Sébastien Bourdais guida Cadillac Hertz Team JOTA alla conquista del giro più veloce nella FP1, superando Ferrari, Porsche e Toyota in un sorpasso mozzafiato. Un risultato che promette emozioni e sfide avvincenti nelle prossime ore di questa storica 24 Ore. La corsa è appena iniziata, e il loro ruolino di marcia non mostra segni di arresto...

Sébastien Bourdais regala a Cadillac Hertz Team JOTA il giro veloce nella prima sessione di prove libere della 24 Ore Le Mans 2025, quarto atto del FIA World Endurance Championship. L'idolo locale, nei minuti conclusivi del turno, è stato in grado di precedere di 154 millesimi la Ferrari 499P n. 50 di Antonio Fuoco. Il francese e l'italiano hanno avuto la meglio nei confronti della Porsche ufficiale n. 6 e della Toyota n. 8, in vetta con Brendon Hartley nella giornata di test collettivi disputati due giorni fa. Chiude la Top5 la Porsche n. 5 davanti alla Cadillac Hertz JOTA n. 12, la gemella n.

