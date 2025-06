24 ore le mans cadillac e bmw davanti a ferrari nelle qualifiche domani la lotta per la pole

La 93ª edizione della 24 Ore di Le Mans si accende con un duello emozionante tra Cadillac, BMW e Ferrari nelle qualifiche. Alex Lynn ha brillato, conquistando la pole con un tempo di 3:22.847, ma domani la battaglia per la posizione migliore promette scintille. La sfida si fa sempre più avvincente, lasciando gli appassionati col fiato sospeso. Chi conquisterà il miglior piazzamento nel prossimo round?

Alex Lynn svetta nelle qualifiche della 93ma edizione della 24 Ore Le Mans. Il britannico di Cadillac Hertz Team JOTA n. 12 festeggia si impone in 3.22.847 con soli 40 millesimi nei confronti della BMW n. 12 di Dries Vanthoor, domani la lotta per la pole. La V-Series.R ha fatto la differenza nel finale beffando il belga di BMW e la Ferrari 499 n. 51 di Antonio Fuoco. La seconda Cadillac Hertz JOTA ha registrato il quinto crono con l'idolo locale Sébastien Bourdais, in vetta nella FP1 di questo pomeriggio. Sesto tempo per Antonio Fuoco (Ferrari n. 50) davanti a Julien Andlauer (Porsche Penske Motorsport n.