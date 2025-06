24 ore le mans bmw n 46 al top nelle qualifiche con ahmad al harthy

Alla 24 Ore di Le Mans 2025, Ahmad Al Harthy si distingue con la BMW M4 GT3 EVO n. 46 Team WRT, conquistando il giro più veloce nelle qualifiche. Un risultato che incarna la determinazione e l’abilità del pilota, anche contro avversari di altissimo livello come l’Aston Martin. La sfida si fa sempre più intensa, e domani sapremo chi si aggiudicherà la pole nella battaglia epica che attende gli appassionati di endurance.

Ahmad Al Harthy regala il giro veloce alla BMW M4 GT3 EVO n. 46 Team WRT nelle qualifiche della 24 Ore Le Mans 2025. Il compagno d'auto di Valentino Rossi e Kelvin van der Linde, obbligato a scendere in azione quest'oggi contro gli altri Bronze Driver, ha fatto la differenza nei 30 minuti previsti per stabilire i protagonisti che domani si contenderanno la pole nelle due Hyperpole previste. Il n. 46 ha battuto l'Aston Martin Vantage GT3 n. 27 Heart of Racing di Ian James e la Porsche 992 GT3-R n. 92 Manthey di Ryan Hardwick. La coppia si è imposta nei confronti della Lexus n. 78 Akkodis ASP e la Corvette n.