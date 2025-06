24 ore le mans 2025 ultima chiamata per peugeot e per la 9x8

Le 24 Ore di Le Mans 2025 rappresentano l'ultima chance per Peugeot e la sua innovativa 9X8, un appuntamento cruciale per dimostrare il vero potenziale del marchio francese. Dopo due annate difficili, l'attesa si fa sempre più intensa: riuscirà Peugeot a riscrivere il suo destino e a conquistare la vittoria tanto desiderata? La sfida finale è ormai alle porte.

Ultima chiamata per la Peugeot 9X8 a Le Mans. La 93ma edizione della maratona francese segna un vero e proprio verdetto per il marchio francese, pronto per lottare con i migliori dopo due difficili partecipazioni. La 9X8 ha mostrato un ottimo ritmo nel 2023 prima di finire nelle retrovie dopo la notte, mentre la 9X8 EVO non è mai stata competitiva nel 2024. Ad oltre un anno di distanza è chiaro che non è più possibile nascondersi per il marchio di casa che in pochi mesi ha completamente ricreato il proprio prototipo. Dalla 6h di Monza del 2022 ad oggi sono Peugeot vanta due soli podi nel FIA WEC, uno a Monza nell’estate del 2023 ed uno in Bahrain nell’autunno del 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it