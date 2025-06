2026 vicino Roma con 4 pilastri in scadenza fra un anno | da Pellegrini a Dybala

Nel cuore di Roma, la stagione 2026 si avvicina tra tensioni e speranze, mentre i quattro pilastri della squadra affrontano la loro ultima giornata di contratto. La città si prepara a un nuovo capitolo, con Dybala che sogna ancora il grande salto e i tifosi ansiosi di scoprire le strategie di mercato che potrebbero rivoluzionare il volto giallorosso. La scena è pronta: il futuro della Roma si scrive ora, tra sfide e aspettative.

Una stagione tranquilla non è proprio cosa della Roma, e quella appena conclusa, tra disfatta totale nei primi mesi e rimonta epica alla guida di Ranieri nel nuovo anno, ha tolto un paio d’anni di vita ad ogni tifoso giallorosso. Chiuso il capitolo si pensa alla prossima, che vede l’arrivo di Gasperini in panchina coadiuvato dal buon Claudio dietro le quinte, con il mercato come tema principale delle prossime settimane. Dalle permanenze dei vari Svilar, N’Dicka e Angelino fino a piste come Krstovic da sviluppare presto, c’è tanta carne al fuoco, ma occhio a non perdere di vista un 2026 piĂą vicino di quanto sembri. 🔗 Leggi su Sololaroma.it