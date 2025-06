1923 Stagione 1 Sbarca su Netflix | L’Universo Yellowstone Si Espande

Se sei un appassionato di ranch, drammi epici e storie familiari intense, non puoi perderti la nuova stagione di "1923". Arrivata su Netflix, questa serie spin-off con Harrison Ford e Helen Mirren promette di conquistare il pubblico di tutto il mondo, ampliando l’universo di Yellowstone. Prepara popcorn e protagonisti, perché la saga dei Dutton sta per diventare ancora più coinvolgente!

Preparati a immergerti nella saga dei Dutton! La prima stagione dello spin-off con Harrison Ford e Helen Mirren arriva sulla piattaforma di streaming, espandendo la portata internazionale del mondo creato da Taylor Sheridan.

