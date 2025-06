15 romanzi e libri storici da leggere subito per appassionarsi al genere e capire davvero la storia e i suoi grandi protagonisti

Sei pronto a immergerti in un mondo di avventure epiche, intrighi e grandi protagonisti del passato? Ecco 15 romanzi e libri storici che non possono mancare nella tua libreria: un viaggio coinvolgente attraverso le epoche per appassionarsi e capire davvero la storia. Scopri con noi perché il genere ha conquistato il cuore dei lettori solo negli ultimi decenni e quale impatto ha avuto sulla narrativa contemporanea.

Diciamolo, i romanzi storici, tolti i classici studiati e sudati a scuola (di cui per certi fa parte anche manzoniano I Promessi Sposi ), non sono mai stati grandi protagonisti in libreria. Almeno prima degli anni '80, quando Ken Follet trasformò il genere creando un best seller assoluto, una trama di pura fiction tra verità storiche dell'architettura e della vita nel medioevo, come si era sempre fatto, ma rendendo più digeribile il tutto.