15 anni dopo i Mondiali 2010 | che fine hanno fatto le milioni di vuvuzela che invasero il mondo?

scavatore in azione. Quindici anni dopo, molte di queste vuvuzela sono scomparse o sono state dimenticate, ma il loro eco rimane ancora nel ricordo di milioni di tifosi. È curioso scoprire come un semplice strumento di plastica sia diventato un'icona così duratura, lasciando un'impronta sonora e culturale indelebile nella storia dei Mondiali. Ma cosa è successo alle milioni di vuvuzela che invadono ancora il mondo?

Le vuvuzela, le moleste trombette di plastica che caratterizzarono i Mondiali di calcio sudafricani del 2010, sono diventate uno dei simboli più controversi nella storia delle competizioni sportive. Ma che fine hanno fatto, dai tempi del Waka Waka, l'inno mondiale di Shakira? Se non lo ricordate, la vuvuzela è una trombetta ad aria di plastica lunga circa 65 cm che produce un suono caratteristico da 127 decibel, paragonabile al rumore di uno sciame di vespe. Freddie "Saddam" Maake, un celebre tifoso della squadra di calcio sudafricana Kaizer Chiefs, dice di aver inventato per primo la vuvuzela adattando una versione in alluminio dello strumento già nel 1965.