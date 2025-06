14 milioni di euro per la nuova stazione dei pullman in via Balicco

Lecco si prepara a rivoluzionare il suo sistema di trasporti con un investimento di quasi 15 milioni di euro per la nuova stazione dei pullman in via Balicco. Questa importante iniziativa, supportata da un finanziamento regionale di oltre 14,6 milioni di euro, promette di migliorare la mobilità urbana e potenziare l’infrastruttura cittadina. Il progetto, che si appresta a diventare realtà , rappresenta un passo decisivo verso un futuro più sostenibile e efficiente per i lecchesi.

Il nuovo hub dei pullman si farà , salvo sorprese. Il Comune di Lecco ha ottenuto un finanziamento di quasi 15 milioni di euro - 14.647.603 euro per la precisione - dalla Regione Lombardia per la realizzazione del progetto "Bando Multimodale Urbano di Lecco", classificandosi al quinto posto nella.

