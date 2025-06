113.892 minorenni sono vittime di maltrattamento | in aumento del 58% Le raccomandazioni dell’AGIA

Ogni anno, migliaia di minori italiani subiscono violenze e maltrattamenti, un dato allarmante che cresce del 58% rispetto al passato. La III Indagine nazionale sul maltrattamento di bambini e adolescenti, realizzata da Terre des Hommes e Cismai, evidenzia come siano ormai 113.892 le vittime, rappresentando il 30,4% dei minorenni seguiti dai servizi sociali. Le raccomandazioni per contrastare questa emergenza sono urgenti e imprescindibili per proteggere il nostro futuro.

Secondo la III Indagine nazionale sul maltrattamento di bambini e adolescenti in Italia, realizzata da Terre des Hommes e Cismai per conto dell’AutoritĂ garante per l’infanzia e l’adolescenza, al 31 dicembre 2023 risultano 113.892 minori vittime di maltrattamenti, pari al 30,4% del totale dei minorenni seguiti dai servizi sociali (374.310). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

