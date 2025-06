110 Hertz Festival

110 Hertz Festival trasforma il Parco di San Rossore in un vivace palcoscenico naturale, offrendo tre giorni all'insegna di musica, arte e divertimento immersi nella splendida cornice toscana. Concerti, artisti di strada, street food e installazioni artistiche creano un’atmosfera magica per grandi e piccini. Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile, tra cultura, relax e il ritmo coinvolgente di questa incredibile festa in mezzo alla natura. Un evento da non perdere per tutti gli amanti delle emozioni autentiche!

Concerti, artisti di strada, radio live, giochi, artigianato, street food e birre artigianali, installazioni artistiche, teatro, musica, tre giorni di festa in mezzo alla natura del Parco di San Rossore intorno alla Villa Medicea nel centro rurale di Coltano a due passi da Pisa. È questo il ricco. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - 110 Hertz Festival

