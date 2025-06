11 giugno Jurassic Park | in Toscana esiste davvero ed è nato prima del film

Il 11 giugno ha un significato speciale in Toscana, poiché esiste davvero un luogo chiamato "Jurassic Park", e sorprendentemente, ben 232 dinosauri nacquero prima del celebre film. Firenze, 11 giugno 2025 – Ricordando il 1993, anno in cui il primo film 'Jurassic Park' invase le sale, ci immergiamo in un mondo dove realtà e cinema si intrecciano, rivelando curiosità affascinanti e misteri antichi ancora oggi da scoprire.

Firenze, 11 giugno 2025 - Era l' 11 giugno del 1993 quando il primo film 'Jurassic Park' usciva nelle sale cinematografiche americane. La trama racconta le vicissitudini di un gruppo di persone in un parco divertimenti con dinosauri clonati, creato da un filantropo miliardario e da un team di scienziati genetisti. Ma durante una visita di valutazione, prima dell'apertura al pubblico, accade che i dinosauri fuggono mettendo a rischio la vita di chi si trova nel parco. Ma vari anni prima del libro Jurassic Park di Crichton e sedici prima dell’omonimo film di Spielberg nasceva il Parco Preistorico di Peccioli (Pisa), in Toscana: era il 1976. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 11 giugno, Jurassic Park: in Toscana esiste davvero ed è nato prima del film

