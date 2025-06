? Italia 1 si Colora di Calcio! Dal 14 6 Mondiale per Club con Monica Bertini e Benedetta Radaelli

Italia 1 si trasforma in un palcoscenico di emozioni, energia e passione calcistica dal 14 giugno con il Mondiale per Club. Con tre edizioni quotidiane di SportMediaset e l’esclusivo appuntamento “Mondiale per Club Show” alle 14:00 condotto da Monica Bertini e Benedetta Radaelli, il canale diventa il punto di riferimento per tutti gli appassionati. Preparatevi a vivere ogni sfida come mai prima d’ora!

? Italia 1 si accende di calcio e spettacolo! Dal 14 giugno, vivi tutta l’energia del nuovo Mondiale per Club con tre imperdibili edizioni quotidiane di SportMediaset (13:15, 17:55 e in seconda serata) e il nuovo appuntamento esclusivo: Mondiale per Club Show alle 14:00 con Monica Bertini e Benedetta Radaelli. Ogni giorno highlights, sintesi e approfondimenti delle sfide più attese de. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - ? Italia 1 si Colora di Calcio! Dal 14/6 Mondiale per Club con Monica Bertini e Benedetta Radaelli

In questa notizia si parla di: mondiale - club - italia - calcio

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

CHE INCASSI PER L'INTER Tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Mondiale per Club i nerazzurri incasseranno circa 250 milioni di euro. A riportare la notizia, che rende felice anche Oaktree, è Calcio e Finanza Per la prima volta dall'arrivo di Inz Vai su Facebook

Dove vedere gratis il Mondiale per club FIFA 2025 in streaming in Italia; Mondiale per Club 2025: tutti i gironi e il calendario completo; Mondiale per club 2025: City e Real ci provano, il Boca sogna, Messi ci sarà.

Quando si parte, chi giocherà e dove: Inter, la guida al Mondiale per Club gazzetta.it scrive: Tutto quello che c'è da sapere sulla competizione in chiave nerazzurra: esordio il 18.