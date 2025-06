Zuppi | Il Papa è bravo per principio e lo si ascolta

Il cardinal Zuppi, figura di spicco nella Chiesa italiana, sottolinea con ammirazione le qualità di Papa Francesco, riconoscendolo come un leader autentico e ascoltato. La sua riflessione sulla speranza, già al centro del Giubileo celebrato anche in carcere, evidenzia l'importanza di credere in un futuro migliore, anche nelle situazioni più difficili. Scopriamo insieme come Zuppi interpreta il ruolo del Papa nel diffondere questa luce di speranza.

Il cardinal Zuppi ha ripreso, tra gli altri temi, il concetto di speranza, di cui già precedentemente aveva discusso Papa Francesco, il quale non a caso aveva aperto il Giubileo anche nel carcere di Rebibbia, come luogo in cui far ripartire la speranza: "La speranza è attraversare le difficoltà, perché ovunque e per ognuno c'è un diritto alla luce e a un futuro diverso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Zuppi: “Il Papa è bravo per principio e lo si ascolta”

Cardinale Zuppi racconta episodio immaginario da Papa, dialogo con Ligabue e speranze globali - Durante il Salone del Libro di Torino, il cardinale Matteo Maria Zuppi ha narrato un episodio immaginario in cui un dialogo con Ligabue illumina le speranze globali.

