Ztl e videosorveglianza finiscono in commissione

La ZTL e i sistemi di videosorveglianza tornano sotto i riflettori della commissione, con l'attesa di chiarimenti dalla dottoressa Alessandra Pirro, comandante della Polizia Municipale. La discussione, richiesta dai consiglieri di opposizione Cintioli, Profili e Bececco, promette di fare luce su aspetti fondamentali del futuro urbano, dalla gestione dei nuovi impianti alla sicurezza stradale. Un appuntamento cruciale per comprendere le prossime mosse della cittĂ .

SarĂ la dottoressa Alessandra Pirro, comandante della Polizia Municipale a fare chiarezza sul futuro della Ztl, ma non solo. A chiedere la sua audizione in terza commissione sono stati i consiglieri comunali di opposizione Giancarlo Cintioli (Insieme per Spoleto), Gianmarco Profili (Alleanza civica) e Maria Elena Bececco (Spoleto futura). I nodi da sciogliere riguardano sia il nuovo sistema di videosorveglianza, installato ed in via di attivazione definitiva, sia la controversa tematica dell’ ampliamento della Ztl, previsto dalla giunta comunale con un’apposita delibera del dicembre scorso. Delibera che però non ha avuto seguito anche a causa della protesta dei commercianti contrari all’"ampliamento" della zona a traffico limitato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ztl e videosorveglianza finiscono in commissione

