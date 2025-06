Zirkzee al Napoli? Super intreccio di mercato con il Manchester United

L’estate si accende di voci calde e speculazioni, e il Napoli potrebbe sorprendere tutti con l’arrivo di Joshua Zirkzee come nuovo numero nove, protagonista di un intricato scambio di mercato con il Manchester United. Il club partenopeo cerca un attaccante di livello per rafforzare il reparto offensivo, e le ultime indiscrezioni alimentano l’ipotesi di una trattativa emozionante. Ma cosa c’è dietro questa possibile operazione? Scopriamo insieme i dettagli di questa avvincente trattativa di mercato.

Zirkzee potrebbe essere il prossimo numero nove del Napoli per la prossima stagione: intreccio di mercato possibile con i Red Devils L’estate è da sempre il terreno fertile per il calciomercato ed i suoi rumors. Non è un mistero che il Napoli è alla ricerca di un nuovo centravanti di spessore in vista della prossima stagione da affiancare a Romelu Lukaku. Le chiacchiere di mercato spesso hanno coinvolto Joshua Zirkzee. L’ex Bologna ha voluto rischiare lasciando la Serie A dopo solo una stagione al top, ma l’azzardo non ha portato i frutti sperati. Potrebbe esserci così un addio al Manchester United dopo solo un anno e l’accostmanento al Napoli diventa inevitabile. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it