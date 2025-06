Zinzi Lega | In arrivo altre 53 uomini di Polizia in Campania

In un clima di crescente esigenza di sicurezza, l’arrivo di 53 nuovi agenti di polizia in Campania rappresenta un passo importante per rafforzare la tutela dei cittadini. Questa iniziativa, promossa dal ministro Matteo Piantedosi e dal sottosegretario Nicola, testimonia l’impegno costante a garantire un presidio più efficace sui territori. Una strategia che mira a rendere le strade della regione più sicure e a migliorare la qualità della vita di tutti.

Tempo di lettura: 2 minuti “ L’impegno per continuare a potenziare gli organici della Polizia di Stato va avanti. In Campania sono previsti 53 nuovi uomini che andranno a rinforzare i presidi di sicurezza sui territori. Dodici uomini arriveranno a Caserta, diciannove a Napoli, quattordici ad Avellino e altri otto tra Salerno e Benevento. Merito del lavoro che stanno portando avanti il ministro Matteo Piantedosi e il sottosegretario Nicola Molteni dimostrando la grande attenzione del Governo e della Lega per garantire maggiore sicurezza alle nostre città e alle comunità locali”. Lo dice, in una nota, il deputato campano della Lega e coordinatore regionale del partito Gianpiero Zinzi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Zinzi (Lega): “In arrivo altre 53 uomini di Polizia in Campania”

