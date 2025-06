Zielinski si ferma ancora | niente centesima con la Polonia! Salta la Finlandia

Piotr Zielinski dovrà aspettare ancora un po’ per raggiungere la tanto attesa centesima presenza con la maglia della Polonia. Il centrocampista dell’Inter, infatti, si è fermato a causa di un fastidio muscolare che lo tiene fuori dai campi. Un nuovo infortunio che riaccende le preoccupazioni sul suo stato di forma e sul suo ruolo nella prossima sfida contro la Finlandia. La speranza è di rivederlo presto in campo, ma i tempi si allungano.

Zielinski dovrà ancora aspettare per festeggiare la sua centesima presenza con la maglia della Nazionale polacca. Il centrocampista dell'Inter, infatti, è stato costretto a fermarsi durante l'allenamento di ieri a causa di un fastidio muscolare al polpaccio. NUOVO INFORTUNIO – Piotr Zielinski si ferma ancora. Un problema che lo aveva già tormentato nella parte finale della sua prima stagione in nerazzurro e che ora torna a creare preoccupazione, anche in vista del prossimo Europeo. Il ct della Polonia Michal Probierz, che sperava di avere il centrocampista a disposizione per la sfida in in programma questa sera contro la Finlandia, ha dovuto prenderne atto: Zielinski non sarà della partita.