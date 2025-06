Zerocalcare tornerà con una nuova serie su Netflix per il 2026 | Valerio Mastandrea e il fumettista litigano per finta durante l’annuncio ufficiale

Zerocalcare si appresta a tornare sul piccolo schermo con una nuova serie su Netflix, prevista per il 2026. L’annuncio sui social ha subito catturato l’attenzione, mostrando lo humor tipico del fumettista e una divertente schermaglia con Valerio Mastandrea, che tornerà a prestare la voce all’Armadillo. Un progetto che promette di emozionare i fan, consolidando il suo ruolo tra le produzioni più attese. La data si avvicina: restate sintonizzati!

" Zerocalcare tornerà con una nuova serie su Netflix, attesa per il 2026?. Ad annunciarla sui social è lo stesso fumettista, autore e regista che appare in un video insieme a Valerio Mastandrea, il quale tornerà a prestare la voce all'Armadillo, l'immancabile coscienza di Zero. La serie è prodotta da Movimenti Production, parte di Banijay Kids & Family, in collaborazione con BAO Publishing. Il nuovo progetto arriva dopo il successo delle serie "Strappare lungo i bordi" del 2021 e "Questo mondo non mi renderà cattivo" del 2023, entrambe disponibili su Netflix. "Comunque mi hanno rosicato a me per la cosa che hai detto, eh?", così si rivolge Zerocalcare nel video diffuso da Netflix a Mastandrea – All'intervista, hai detto che ci stavano la terza serie?".