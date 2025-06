Zerocalcare torna su Netflix nel 2026 con una nuova serie animata | confermata la voce di Valerio Mastandrea

Preparatevi a un nuovo capitolo di ZeroCalcare! Nel 2026, Netflix tornerà ad accogliere la genialità del celebre fumettista romano con una serie animata inedita, confermando Valerio Mastandrea come voce ufficiale. Dopo il successo di "Strappare lungo i bordi" e "Questo mondo non mi renderà cattivo", l’attesa cresce per scoprire cosa ci riserverà questa nuova avventura. La creatività di Zerocalcare torna protagonista: restate sintonizzati!

Zerocalcare e Netflix annunciano ufficialmente una nuova serie animata in arrivo sulla piattaforma di streaming nel 2026. L'annuncio, diffuso il 10 giugno 2026 tramite comunicato ufficiale, segna un nuovo capitolo nella partnership tra il celebre fumettista romano e Netflix, dopo i grandi successi di Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo. Zerocalcare autore e regista, Valerio Mastandrea ancora una volta voce dell'Armadillo. La nuova produzione vedrà Zerocalcare impegnato come ideatore, sceneggiatore e regista, a garanzia del suo inconfondibile stile narrativo. Confermata anche la partecipazione di Valerio Mastandrea, che tornerà a dare voce all' Armadillo, la coscienza interiore di Zero e uno dei personaggi più iconici e amati dell'universo di Zerocalcare.

