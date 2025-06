Zerocalcare torna su Netflix in arrivo la terza serie del fumettista L’annuncio social e la lite con Valerio Mastandrea – Il video

Zerocalcare, il celebre fumettista Michele Rech, torna su Netflix nel 2026 con una nuova serie animata che promette di coinvolgere e far riflettere. La notizia ufficiale è arrivata tramite un emozionante video dal canale Instagram della piattaforma, dove Michele si trova in sala doppiaggio con Valerio Mastandrea, suo fedele amico e voce iconica dell’Armadillo. Un ritorno atteso che ci farà scoprire nuove sfumature di questo universo comico e profondo.

