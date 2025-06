Zerocalcare torna su Netflix con una nuova serie

sviluppo e promette di portare la sua tipica combinazione di humor, riflessione e profondità, lasciandoci ancora una volta con il fiato sospeso. Zerocalcare è pronto a riconquistare il cuore del pubblico, confermando il suo ruolo di narratore imprescindibile nel panorama dell’animazione italiana. Restate sintonizzati, perché questa nuova avventura si preannuncia imperdibile!

Dopo i successi di Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo, Zerocalcare torna su Netflix per raccontarci una nuova storia pronta a emozionarci. A oggi non conosciamo ancora il titolo del nuovo progetto seriale animato del fumettista romano ma sappiamo che è in fase di. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Zerocalcare torna su Netflix con una nuova serie

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Zerocalcare torna con una nuova serie su Netflix, l'annuncio ufficiale; Zerocalcare torna su Netflix, in arrivo una nuova serie; Zerocalcare torna con una nuova serie per Netflix, l'appuntamento è per il 2026.

Zerocalcare torna su Netflix, in arrivo una nuova serie - Da oggi è ufficiale, la collaborazione tra Netflix e Zerocalcare continua con un nuovo progetto, in arrivo nel 2026.

Zerocalcare torna su Netflix con una nuova serie animata nel 2026 - Zerocalcare torna su Netflix con una nuova serie animata prevista per il 2026, mantenendo Zero e Armadillo come protagonisti e confermando uno stile ironico, riflessivo e legato a Roma.

Zerocalcare pubblicherà una nuova serie su Netflix. Il titolo e cosa sappiamo - Il fumettista più amato dagli Italiani, Zerocalcare, che disegna con una “postura che uccide” come dice Linus, torna con una nuova serie animata su Netflix: Questo mondo non mi renderà cattivo.