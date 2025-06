Zerocalcare torna con una nuova serie per Netflix l' appuntamento è per il 2026

Preparati a un nuovo capitolo di avventure e emozioni: Zerocalcare torna con una serie originale per Netflix, prevista per il 2026. Il legame tra il celebre fumettista di Rebibbia, Michele Rech, e la piattaforma streaming si rafforza, portando sullo schermo un progetto che promette di sorprendere i fan di lunga data e nuovi spettatori. La collaborazione di artisti come Valerio Mastandrea, che dà voce all'iconico armadillo, rende quest'attesa ancora più entusiasmante.

Il connubio tra Zerocalcare e Netflix prosegue con l'arrivo di una nuova serie animata la cui uscita è prevista nel 2026. A dare l'annuncio il fumettista di Rebibbia, il cui vero nome è Michele Rech, e Valerio Mastandrea, che dà voce all'immancabile armadillo. La collaborazione di Zerocalcare con Netflix è iniziata nel 2021, con l'uscita di Strappare lungo i bordi, dove il fumettista romano, la cui coscienza prende le forme di un armadillo, riflette sulla sua vita e su un amore mancato mentre con due amici si reca fuori città . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Zerocalcare torna con una nuova serie per Netflix, l'appuntamento è per il 2026

