Zerocalcare su netflix | ecco la nuova serie annunciata con un video

il ritorno di zerocalcare su netflix: una nuova serie animata in vista. Il noto fumettista italiano, conosciuto per le sue opere ambientate a Rebibbia e per il suo alter ego Michele Rech, si prepara a fare il suo ritorno sulla piattaforma di streaming con una terza produzione. L’annuncio ufficiale, accompagnato da un video promozionale, conferma che la nuova serie sarĂ disponibile nel corso del 2026. Questa novitĂ rafforza la presenza di Zerocalcare nel panorama dell’animazione digitale e televisiva, consolidando il suo ruolo tra gli autori piĂą apprezzati e seguiti in Italia. l’annuncio ufficiale e i dettagli della produzione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it