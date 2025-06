Zerocalcare presenta la sua nuova serie animata su netflix

Zerocalcare torna protagonista nel mondo dell’animazione con la sua terza serie su Netflix, un nuovo capitolo che promette di sorprendere e coinvolgere il pubblico. Dopo il grande successo delle precedenti produzioni, l’attesa cresce per il debutto previsto nel 2026, segnando un ulteriore passo avanti nella collaborazione tra l’artista e la piattaforma. Prepariamoci a immergerci ancora di più nell’universo unico di Zerocalcare, dove le sue storie continueranno a prender vita sullo schermo.

annuncio della terza serie animata di zerocalcare in arrivo su netflix. Una nuova produzione dedicata a Zerocalcare si prepara a debuttare nel catalogo di Netflix, consolidando ulteriormente la collaborazione tra il celebre fumettista e la piattaforma streaming. Dopo il successo delle precedenti opere animate, si attende con interesse il nuovo progetto previsto per il 2026, che promette di ampliare ulteriormente l'universo narrativo dell'autore. informazioni sul nuovo progetto. Al momento, i dettagli riguardanti questa nuova serie sono ancora limitati. La comunicazione ufficiale conferma esclusivamente che la collaborazione tra Netflix e Zerocalcare prosegue con un nuovo prodotto, atteso per il prossimo anno.

Zerocalcare e Netflix di nuovo insieme per una terza serie - Il sodalizio tra Zerocalcare e Netflix si rinnova, portando i fan di nuovo nel suo universo unico e autentico.

