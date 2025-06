Zerocalcare e Netflix di nuovo insieme per una terza serie

Il sodalizio tra Zerocalcare e Netflix si rinnova, portando i fan di nuovo nel suo universo unico e autentico. Dopo il successo di "Strappare lungo i bordi" e "Questo mondo non mi renderà cattivo", l’iconico autore e Valerio Mastandrea sono pronti a sorprenderci ancora nel 2026. La promessa di nuove avventure, riflessioni e personaggi indimenticabili rende questa terza serie imperdibile. L’attesa è finita: il futuro del nostro Zero si prospetta ancora più emozionante.

Da oggi è ufficiale, la collaborazione tra Netflix e Zerocalcare continua con un nuovo progetto, in arrivo nel 2026. A confermarlo sono proprio loro, Zerocalcare, autore e regista e Valerio Mastandrea, che tornerĂ a prestare la voce all’Armadillo, l’immancabile coscienza di Zero. Dopo Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderĂ cattivo, un nuovo viaggio animato nel mondo del fumettista di Rebibbia. View this post on Instagram A post shared by Netflix Italia (@netflixit) Prodotta da: Movimenti Production, parte di Banijay Kids & Family, in collaborazione con BAO Publishing. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

