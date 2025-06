Zelensky denuncia la disonestà di Orbán contro gli ucraini

Il presidente Zelensky denuncia con fermezza le scelte di Orbán, accusandolo di adottare una posizione disonesta e anti-ucraina che mette a rischio la stabilità europea. In un contesto segnato da tensioni crescenti, è fondamentale comprendere come le politiche di leader come Orbán possano influenzare non solo la regione, ma anche il futuro dell’intera Unione. La vicenda si rivela cruciale per la nostra sicurezza e coesione.

La politica di Viktor Orbán "sfortunatamente è anti ucraina e anti europea, e la usa per la politica interna: vuole usare la guerra in U.