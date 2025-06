Zelensky chiede l' aiuto a Usa e Ue dopo i massicci raid russi | Serve una risposta concreta

L'appello di Zelensky richiede una risposta decisa e concreta da parte di USA e UE per sostenere l'Ucraina in questa difficile fase. La speranza è che, uniti, si possa garantire la sicurezza e la sovranità di Kiev, rafforzando la resistenza contro le aggressioni russe. È il momento di agire con decisione: la pace e la stabilità dell’intera regione sono in gioco.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un appello agli Stati Uniti e all'Unione Europea per un intervento immediato, a seguito degli intensi attacchi aerei russi che nella notte tra lunedì e martedì hanno colpito Kiev, Odessa e altre città , causando almeno due vittime e sette feriti. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Zelensky chiede l'aiuto a Usa e Ue dopo i massicci raid russi: "Serve una risposta concreta"

Vertice turco, russi e ucraini si incontrano senza Putin e Zelensky - Un'importante svolta si è verificata nel conflitto in corso, con un vertice a Istanbul tra Russia e Ucraina che si svolge senza la presenza di Putin e Zelensky.

Zelensky chiede a Ue "sanzioni per tutto ciò che finanzia macchina militare russa"

Raid notturno senza precedenti: Mosca lancia 499 tra droni e missili sull'Ucraina. Kiev ne neutralizza 479. Zelensky chiede aiuti urgenti dagli USA per la difesa aerea. Colpita anche l'Ucraina occidentale

