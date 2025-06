Zelensky chiede azioni concrete da Stati Uniti ed Europa contro attacchi russi

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un appello urgente agli Stati Uniti e all'Europa, chiedendo azioni concrete per fermare gli attacchi russi. In un momento cruciale, la pace non pu√≤ essere affidata al silenzio, ma richiede risposte decisive che facciano la differenza. √ą il momento che le nazioni si uniscano e dimostrino forza e determinazione. Solo cos√¨ si potr√† sperare in un futuro di stabilit√† e sicurezza per l'intera regione.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invocato oggi "azioni concrete" da parte di Stati Uniti ed Europa per fermare gli attacchi russi. "√ą importante che la risposta. (agli) attacchi russi non sia il silenzio del mondo, ma azioni concrete. Le azioni dell'America, che ha il potere di costringere la Russia alla pace. Le azioni dell'Europa, che non ha altra alternativa che essere forte. Le azioni di altri nel mondo, che hanno chiesto la diplomazia e la fine della guerra e che sono stati ignorati dalla Russia. √ą necessaria una forte pressione per la pace", scrive il capo dello Stato su Telegram. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Zelensky chiede azioni concrete da Stati Uniti ed Europa contro attacchi russi

