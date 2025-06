Zaniolo torna sull’episodio al Viola Park | Non ho aggredito nessuno sono stato offeso senza motivo

Nicolò Zaniolo torna a parlare dell’increscioso episodio al Viola Park, smentendo ogni accusa di aggressione e sottolineando di essere stato, invece, vittima di ingiuste offese. In un messaggio su Instagram, il calciatore chiarisce la sua versione dei fatti, dopo aver collaborato con la Procura e aver espresso gratitudine per l’ascolto ricevuto. La verità, afferma, merita sempre rispetto, e lui è pronto a fare chiarezza una volta per tutte.

Firenze, 10 giugno 2025 – “L'episodio al Viola Park? Ho parlato con la Procura, sono stato io bersaglio di offese ingiustificate”. Così Nicolò Zaniolo è tornato a parlare via Instagram sulla presunta rissa avvenuta lo scorso 26 maggio al Viola Park al termine della semifinale del campionato primavera tra Fiorentina e Roma. "Nei giorni scorsi sono stato ascoltato in Procura dal procuratore federale Giuseppe Chiné, che desidero ringraziare per avermi dato modo di chiarire, spero definitivamente, la mia posizione. Non posso ovviamente entrare nel merito delle spiegazioni che ho fornito circa la dinamica degli eventi, che ritengo risolutive. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Zaniolo torna sull’episodio al Viola Park: “Non ho aggredito nessuno, sono stato offeso senza motivo”

