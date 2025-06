Zaniolo torna sul caso Primavera | Offeso e provocato ma ho reagito nel modo sbagliato

Nelle recenti polemiche al Viola Park, Zaniolo si è assunto le sue responsabilità, riconoscendo di aver reagito in modo sbagliato. Con un gesto di maturità, il centrocampista ha ringraziato il Procuratore Chinè per avergli offerto l’opportunità di chiarire e ha promesso di imparare da questa difficile esperienza. È un passo importante verso una nuova consapevolezza che potrebbe segnare un punto di svolta nella sua carriera e nel suo carattere.

Parziale mea culpa del centrocampista dopo i fatti del Viola Park: "Ringrazio il Procuratore Chinè che mi ha permesso di chiarire. Farò tesoro di questa spiacevole esperienza". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Zaniolo torna sul caso Primavera: "Offeso e provocato, ma ho reagito nel modo sbagliato"

Zaniolo torna sul caso Primavera: "Ribadisco di non aver compiuto atti aggressivi o violenti ai danni di nessuno, ma di essere stato bersaglio di offese e provocazioni ingiustificate" Partecipa alla discussione

#Zaniolo torna a parlare del caso Primavera: "Inesattezze e ricostruzioni fantasiose. Nessuna aggressione da parte mia" (FOTO #ASRoma https://tinyurl.com/4u3mx98w Partecipa alla discussione

