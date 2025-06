Zaniolo torna sui fatti di Fiorentina-Roma Primavera | Sono stato ascoltato in Procura ribadisco che…

Nicolò Zaniolo torna a fare chiarezza sulla controversa vicenda che lo vede coinvolto nei fatti di Fiorentina-Roma Primavera. Dopo essere stato ascoltato in procura, il calciatore ha ribadito la sua versione dei fatti, cercando di difendere la propria immagine in un momento delicato della sua carriera. La questione continua a dividere tifosi e addetti ai lavori, alimentando un’attenzione crescente sulla sua condotta in campo e fuori. La vicenda si infittisce, lasciando tutti in attesa di ulteriori sviluppi.

Continua a far discutere la vicenda legata a Nicolò Zaniolo, accusato di aver colpito e provocato alcuni giocatori della Roma Primavera. Il calciatore ha ribadito la sua posizione. Giorni delicati per Nicolò Zaniolo, al centro dell’ennesima polemica dopo i fatti accaduti lo scorso 26 maggio. Al termine della gara tra Fiorentina e Roma Primavera, svoltasi al Viola Park in occasione delle semifinali Scudetto, l’ex calciatore dell’ Inter – secondo alcune ricostruzioni – avrebbe provocato e colpito alcuni giocatori giallorossi. Il classe 1999, dal canto suo, ha ammesso i suoi errori in merito, ma ha più volte dichiarato di non aver assunto atteggiamenti di violenza fisica nei confronti di qualcuno. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zaniolo torna sui fatti di Fiorentina-Roma Primavera: «Sono stato ascoltato in Procura, ribadisco che…»

Roma Primavera, Almaviva e Litti arrivano nella sede della Procura Federale per il caso Zaniolo - Roma Primavera, Almaviva e Litti, arrivano alla procura federale per il caso Zaniolo, che coinvolge i giovani calciatori in seguito alla semifinale contro la Fiorentina.

Inquietante comunicato della Roma sulla vicenda Zaniolo: "A seguito di un’approfondita indagine sui fatti, l’AS Roma rilascia la seguente dichiarazione aggiornata. La sera del 26 maggio, al termine della semifinale Primavera Fiorentina-AS Roma disputata al Partecipa alla discussione

Zaniolo con un messaggio sui propri social ha fornito la sua versione dei fatti successi al termine del match tra Roma e Fiorentina Primavera. L'attaccante della Fiorentina ha ammesso le sue responsabilità, scusandosi, ma negando ogni tipo di scontro fisico c Partecipa alla discussione

