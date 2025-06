Zaniolo torna a parlare | Desidero ribadire l’affetto e la gratitudine che mi legherà sempre con l’AS Roma

Dopo gli ultimi avvenimenti e le voci che hanno scolpito il suo nome sulle prime pagine, Nicolò Zaniolo torna a parlare con il cuore in mano. Con sincerità e gratitudine, il talento giallorosso ribadisce il suo legame indissolubile con l’AS Roma, sottolineando come l’affetto verso la squadra e i tifosi rimanga immutato. Un messaggio di lealtà e passione che risuona forte, anche nei momenti più complicati.

Zaniolo torna a parlare dopo gli ultimi avvenimenti: «Desidero ribadire l'affetto e la gratitudine che mi legherà sempre con l'AS Roma» Dopo il presunto episodio di aggressione ai danni di due giocatori della Roma Primavera durante la semifinale dei playoff scudetto contro la Fiorentina, disputata al Viola Park, Nicolò Zaniolo ha voluto esprimersi sulla vicenda.

Roma Primavera, Almaviva e Litti arrivano nella sede della Procura Federale per il caso Zaniolo - Roma Primavera, Almaviva e Litti, arrivano alla procura federale per il caso Zaniolo, che coinvolge i giovani calciatori in seguito alla semifinale contro la Fiorentina.

Nicolò #Zaniolo è tornato su quanto successo al termine della semifinale del campionato Primavera tra #Fiorentina e #Roma. Secondo quanto denunciato dalla società giallorossa, il classe '99 si sarebbe recato nello spogliatoio della Roma e avrebbe avuto u

ZANIOLO RISPONDE ALLA ROMA ? Nuovo messaggio social di Nicolò #Zaniolo dopo il secondo comunicato ufficiale della #Roma: "Avevo deciso di non tornare più sugli spiacevoli fatti di lunedì confidando nel rispetto della verità e della mia persona. Tu

Zaniolo torna sul caso Primavera: "Offeso e provocato, ma ho reagito nel modo sbagliato" - Parziale mea culpa del centrocampista dopo i fatti del Viola Park: "Ringrazio il Procuratore Chinè che mi ha permesso di chiarire.

Zaniolo: "Non ho compiuto atti violenti, ma sono stato bersaglio di offese e provocazioni da tesserati della Roma" - Nicolò Zaniolo torna a parlare sui social del caso che lo ha visto coinvolto: `Non ho commesso atti violenti, ma sono stato bersaglio di offese e provocazioni da.

