Nicolò Zaniolo rompe il silenzio e si difende dalle accuse, chiarendo che nessun atto violento è stato compiuto e che è stato semplicemente bersaglio di insulti. Dopo un percorso tra luci e ombre, il calciatore prova a fare chiarezza sulla vicenda avvenuta a fine maggio al Viola Park. Resta da capire se questa sua verità possa riaccendere le speranze di riscatto per un talento tanto promettente quanto difficile da gestire.

Le dichiarazioni del calciatore, che prova a fare chiarezza dopo quanto accaduto a fine maggio al Viola Park La carriera di Nicolò Zaniolo non ha certo preso la piega sperata. Quando era giovanissimo tutti erano pronti a scommettere sul suo talento. (LaPresse) – Calciomercato.it Un talento, però, che ormai da anni fatica a mettere in mostra. La scorsa stagione, passata tra Atalanta e Fiorentina, così, si è conclusa con tre reti e tre assist. Numeri, che non gli hanno permesso di guadagnarsi il riscatto da parte del club Viola. L’annata di Zaniolo così verrà ricordato per quel gol all’Olimpico contro la Roma, ma soprattutto per quanto fatto qualche giorno al Viola Park, dopo il match di playoff Primavera tra i giallorossi e la Fiorentina. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Zaniolo si difende: “Nessun atto violento. Io bersaglio di offese”

Fiorentina: Zaniolo accusato di una rissa con i primavera della Roma. La società lo difende. Indaga la procura Figc - Nicolò Zaniolo, attaccante della Fiorentina, è coinvolto in un controverso episodio di rissa con i giocatori del settore giovanile della Roma al termine della semifinale del campionato Primavera.

