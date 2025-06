Zaniolo | Non ho compiuto atti violenti ma sono stato bersaglio di offese e provocazioni da tesserati della Roma

Nicolò Zaniolo torna a far sentire la sua voce sui social, chiarendo la sua posizione in un momento di tensione. Pur non avendo compiuto atti violenti, il calciatore sottolinea di essere stato oggetto di offese e provocazioni da parte di alcuni tesserati della Roma. Una dichiarazione che invita alla riflessione e al rispetto reciproco, mettendo in luce come le parole possano essere più incisive di qualsiasi gesto.

Nicolò Zaniolo torna a parlare sui social del caso che lo ha visto coinvolto: `Non ho commesso atti violenti, ma sono stato bersaglio di offese. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

