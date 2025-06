Zaniolo precisa sui social | Ribadisco di non aver compiuto atti aggressivi o violenti ai danni di nessuno ma… Il lungo messaggio social

Nicolò Zaniolo torna a parlare sui social per chiarire la sua posizione in merito agli episodi successivi alla partita tra le giovanili di Fiorentina e Roma. Con fermezza, il centrocampista viola ribadisce di non aver mai compiuto atti aggressivi o violenti e invita i suoi follower a considerare la sua versione dei fatti. La sua comunicazione mira a fare chiarezza e a difendere la propria reputazione, lasciando spazio a un dibattito più equilibrato e rispettoso.

Zaniolo precisa e ribadisce con forza la sua versione dei fatti dopo il comunicato della Roma: tutte le dichiarazioni sui social. Nicolò Zaniolo, centrocampista della Fiorentina, ha condiviso la sua versione dei fatti su Instagram in merito agli eventi accaduti dopo la partita tra la Primavera della Fiorentina (che aveva eliminato la Juve Primavera ) e quella della Roma. Ecco il suo messaggio postato su Instagram. PAROLE – « Nei giorni scorsi sono stato ascoltato in Procura dal Procuratore Federale Giuseppe Chiné, che desidero ringraziare per avermi dato modo di chiarire, spero definitivamente, la mia posizione.

