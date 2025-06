Zaniolo in Procura per la rissa con la Roma Primavera | Reazione inopportuna ma nessun atto violento

Nicolò Zaniolo coinvolto in una vicenda che scuote l’ambiente calcistico: dopo un’analisi approfondita, emerge che la sua reazione, seppur inopportuna, non ha avuto risvolti violenti. La procura e la FIGC continuano a indagare sul fatto, cercando di fare luce su quanto accaduto al termine della semifinale contro la Fiorentina. Una situazione che tiene tutti con il fiato sospeso e invita alla riflessione sul comportamento degli atleti sotto pressione. Continua a leggere.

Dopo l'indagine federale sulla lite con alcuni tesserati della Roma Primavera, Nicolò Zaniolo è stato ascoltato in Procura e ha pubblicamente fornito la sua versione: nessuna aggressione, ma ammette un comportamento poco adeguato. Intanto prosegue l'inchiesta della FIGC per ricostruire l'accaduto al termine della semifinale contro la Fiorentina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: zaniolo - procura - roma - primavera

Roma Primavera, Almaviva e Litti arrivano nella sede della Procura Federale per il caso Zaniolo - Roma Primavera, Almaviva e Litti, arrivano alla procura federale per il caso Zaniolo, che coinvolge i giovani calciatori in seguito alla semifinale contro la Fiorentina.

Caso Zaniolo: i due primavera Almaviva e Litti in procura federale FIGC (VIDEO) https://romanews.eu/caso-zaniolo-i-due-primavera-almaviva-e-litti-in-procura-federale-figc-video/… #ASRoma #RomanewsEU Partecipa alla discussione

La Procura della FIGC vuole far luce su quanto accaduto al termine del match del campionato Primavera 1 fra Fiorentina e Roma e il possibile coinvolgimento di Nicolò Zaniolo. Stando al comunicato della Roma, il classe ’99 «si sarebbe recato nello spogliatoi Partecipa alla discussione

